Fábio pode se tornar o recordista de jogos da história da Libertadores - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 03/04/2024 15:11 | Atualizado 03/04/2024 15:12

Rio - Fábio pode escrever mais um capítulo especial em sua carreira nesta temporada. Brasileiro com mais jogos na Libertadores, o goleiro pode se tornar o recordista de partidas da história da competição. Para igualar a marca do ex-goleiro paraguaio Éver Almeida, será necessário chegar na final mais uma vez.

Atualmente, Fábio soma 100 jogos na Libertadores. O centésimo jogo foi na final da Libertadores do ano passado, contra o Boca Juniors, da Argentina, no Maracanã. Ele foi apenas o terceiro jogador na história a alcançar a marca centenária, junto com o ex-goleiro paraguaio Éver Almeida (113), que defendeu apenas o Olimpia, e o ex-meia paraguaio Sergio Aquino (107), que atuou por Libertad e Cerro Porteño.

"É uma satisfação fechar uma marca tão expressiva de 100 jogos na Libertadores com uma final, dentro do Maracanã, junto com o nosso torcedor e conquistando o título. Foi um presente de Deus. Agora, rumo a outros objetivos, começando novamente aqui em Lima essa fase de grupos. Esperamos concretizar com um bom jogo, buscando a vitória para começar bem e dar confiança ao nosso torcedor", disse Fábio.

O Fluminense é o terceiro clube de Fábio na Libertadores. O goleiro, de 43 anos, defendeu o Vasco em duas partidas em 2001, além do Cruzeiro em 81 jogos (em oito participações na competição). Já com o Tricolor, são 17 jogos em duas edições disputadas.

Fábio já foi finalista da Libertadores em duas ocasiões. Em 2009, foi vice com o Cruzeiro. Já no ano passado, foi campeão com o Fluminense. O goleiro foi contratado pelo Tricolor das Laranjeiras em 2022. Ele soma 136 jogos e seis títulos conquistados — Taça Guanabara (2022 e 2023), Campeonato Carioca (2022 e 2023), Libertadores (2023) e Recopa (2024).

Jogadores com mais jogos na Libertadores:

1º — Éver Almeida (Paraguai) — 113 jogos

2º — Sergio Aquino (Paraguai) — 107 jogos

3º — Fábio (Brasil)* — 100 jogos

4º — Vladimir Soria (Bolívia) — 96 jogos

5º — D'Alessandro (Argentina) — 95 jogos

6º — Enzo Pérez (Argentina)* e Anthony de Ávila (Colômbia) — 94 jogos

7º — Lucas Pratto (Argentina) — 93 jogos

8º — Martín Silva (Uruguai)* e Wellington Ortiz (Colômbia) — 92 jogos

9º — Franco Armani (Argentina)* — 91 jogos

10º — Rogério Ceni (Brasil) — 90 jogos

(*) Jogador em atividade na competição