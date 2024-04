Fernando Diniz disputa sua segunda Libertadores pelo Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Fernando Diniz disputa sua segunda Libertadores pelo FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 03/04/2024 14:34

Rio - Atual campeão da Libertadores, o Fluminense inicia nesta quarta-feira (3) a caminhada rumo ao bi. O Tricolor enfrenta o Alianza Lima, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, pela primeira rodada da fase de grupos. O Time de Guerreiros, no entanto, terá oito desfalques para o primeiro desafio na competição.

Os principais desfalques são o meia Paulo Henrique Ganso (panturrilha direita), es os atacantes Germán Cano (joelho direito) e Keno (entorse no tornozelo esquerdo). Os zagueiros Marlon (joelho direito) e Manoel (entorse no tornozelo esquerdo), e o volante Gabriel Pires (joelho esquerdo) também seguem o cronograma de recuperação.

Além dos lesionados, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o atacante John Kennedy cumprem suspensão após serem expulsos na Recopa Sul-Americana, contra a LDU, do Equador. O lateral foi expulso por reclamação com o quarto árbitro, enquanto o centroavante recebeu cartão vermelho por causa de uma falta rigorosa contra o adversário.

O jogo contra o Alianza Lima será o último da Betano como patrocinadora máster do Fluminense. A casa de aposta chegou ao clube em 2021 e, no ano passado, renovou até 2025. Porém, após a regulamentação das casas de apostas no Brasil e a valorização do clube com o título da Libertadores, o acordo foi considerado defasado. A Superbet estreia no dia 9, e pagará R$ 52 milhões por ano por três temporadas.

Relacionados do Fluminense:

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

Laterais: Guga, Justen, Marcelo e Samuel Xavier

Zagueiros: Antonio Carlos, Felipe Andrade, Felipe Melo e Thiago Santos

Meias: Alexsander, André, Arthur, Jhon Arias, Lima, Martinelli, Renato Augusto e Terans

Atacantes: Douglas Costa, Isaac, Kauã Elias, Lelê, Lucumí e Marquinhos