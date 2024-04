Lance do jogo entre Alianza Lima e Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Lance do jogo entre Alianza Lima e FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 03/04/2024 23:55

Lima - O Fluminense empatou com o Alianza Lima por 1 a 1 no Estádio Alejandro Villanueva , na noite desta quarta-feira, 3, pela primeira rodada do grupo A da Libertadores 2024. Serna abriu o placar para a equipe peruana, mas Marquinhos apareceu para deixar tudo igual e dar números finais ao jogo. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Com o resultado, Fluminense e Alianza Lima somam um ponto na tabela. O Colo-Colo (CHI) venceu o Cerro Porteño (PAR) na rodada e assumiu a liderança do grupo.

O time do técnico Fernando Diniz volta a campo na próxima terça-feira, às 21h, para enfrentar o Colo-Colo (CHI) no Maracanã. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores 2024.