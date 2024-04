O Brasil conta com mais três representantes na chave principal de Madri: Thiago Monteiro, João Fonseca e Beatriz Haddad Maia. Eles vão estrear na quinta-feira. Monteiro vai encarar o sérvio Dusan Lajovic enquanto Fonseca terá pela frente o americano Alex Michelsen. Bia enfrentará a vencedora do duelo entre a italiana Sara Errani e a dinamarquesa Caroline Wozniacki. Desde então, o italiano vem registrando melhor trajetória entre os profissionais. Ele tem dois títulos de nível ATP, contra um do brasileiro. E já foi o número 15 do mundo. Wild figura em 63º da lista da ATP, sua melhor posição na carreira até agora.

Na segunda rodada, Wild vai enfrentar o italiano Lorenzo Musetti, atual 29º do mundo. Será o primeiro confronto entre os dois tenistas no circuito profissional. Eles, contudo, se conhecem desde a época do juvenil. E, curiosamente, disputaram a final do US Open da categoria em 2018. Na ocasião, Wild levou a melhor e se sagrou campeão.