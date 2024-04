Nikola Jokic é o astro do Denver Nuggets, atual campeão da NBA - Bart Young / AFP

Nikola Jokic é o astro do Denver Nuggets, atual campeão da NBABart Young / AFP

Publicado 24/04/2024 11:26 | Atualizado 24/04/2024 12:00

Rio - Atual campeão da NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos, o Denver Nuggets começou bem a caminhada rumo ao bicampeonato. A equipe do Colorado venceu os dois primeiros jogos da série dos playoffs contra o Los Angeles Lakers e levou a vantagem de 2 a 0 no placar para os dois confrontos na Califórnia. Entretanto, nem tudo foi festa após o segundo duelo, na última segunda-feira (22).

No segundo jogo da série, o Denver Nuggets chegou a ficar 19 pontos atrás no placar e conseguiu a virada no último lance com arremesso do armador Jamal Murray, que garantiu a vitória por 101 a 99. Após o estouro do cronômetro, o sérvio Strahinja — irmão mais velho de Nikola Jokic — foi flagrado agredindo um torcedor com soco.

One of Nikola Jokic’s older brothers punched a fan after last night’s Nuggets and Lakers game.



(via cgallegos67/TT) pic.twitter.com/JdpNLxxjg0 — Complex Sports (@ComplexSports) April 23, 2024

Segundo os sites "TMZ" e "The Athletic", a NBA está investigando o caso. As punições podem ser aplicadas em forma de multa ou banimento de jogos. A polícia de Denver também está apurando os fatos. Não é a primeira vez que os irmãos de Jokic se envolvem em confusão.

Strahinja e Nemanja, irmãos do pivô dos Nuggets, são lutadores profissionais e presenças constantes nos jogos. Eles são uma espécie de "guarda-costas" do jogador. Em 2021, os "Jokic Brothers" discutiram com Marcus Morris, irmão de Markieff Morris, que ameaçou Jokic após uma briga entre os atletas em quadra.

Nikola Jokic é o astro do Denver Nuggets. Eleito o melhor jogador das temporadas de 2020-21 e 2021-22, além de ser o melhor das finais do ano passado, o sérvio foi o destaque da vitória sobre os Lakers com triplo-duplo de 27 pontos, 20 rebotes e 10 assistências. O terceiro jogo da série será nesta quinta-feira (25), às 23h (de Brasília), em Los Angeles.