Tevez sofre de pressão altaDivulgação/Independiente

Publicado 24/04/2024 10:00 | Atualizado 24/04/2024 10:46

Rio - Carlos Tévez foi internado nesta terça-feira (23) após sentir dores no peito. O ex-jogador é o atual treinador do Independiente, da Argentina, e deu entrada no hospital La Trinidad de San Isidro, na região metropolitana de Buenos Aires.

O treinador do maior campeão da história da Libertadores realizará uma série de exames e ficará internado por precaução até que termine todas as avaliações. Segundo informações do jornal argentino "Olé", Tévez sofre de pressão alta.

Tévez encerrou a carreira em 2021, defendendo o Boca Juniors, onde foi revelado e é ídolo. O craque teve passagem pelo futebol brasileiro em 2005, quando atuou pelo Corinthians. Com a camisa do time paulista, marcou 46 gols em 78 partidas e foi campeão brasileiro.

Carlitos, como ficou conhecido, é treinador desde 2022. Ele começou a carreira no Rosário Central antes de acertar com o Independiente no ano passado. Em sua primeira temporada no gigante argentino, livrou o time do rebaixamento. Na atual temporada, a equipe é a sexta colocada do Campeonato Argentino.

Confira o comunicado do Independiente:

"Nosso treinador, Carlos Tévez, ingressou com uma dor no peito no hospital La Trinidad de San Isidro. Realizaram-lhe os exames correspondentes, que foram satisfatórios.



Amanhã (quarta-feira) continuará com uma série de exames programados em antecipação a um exame de rotina que deve ser realizado.



Carlos Tévez ficará internado por precaução até que termina de realizar os exames correspondentes."