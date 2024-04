John Textor e Jorge Kajuru - Marcos Oliveira / Agência Senado

Publicado 23/04/2024 22:19

Brasília - Nesta terça-feira, 23, o presidente da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, Jorge Kajuru, apoiou o pedido da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (Anaf) de paralisar o Campeonato Brasileiro . Kajuru deu destaque para o material que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem em mãos e falou em maior escândalo da história do futebol brasileiro.

"A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol acaba de pedir a paralisação urgente do Campeonato Brasileiro em função da nossa CPI ontem, do que declaramos da reunião secreta com John Textor, quando ouvimos tudo, soubemos tudo. Temos um relatório nas mãos de 180 páginas, temos gravações, temos vídeos. Vamos obedecer o segredo de Justiça, mas algo a gente não poderia deixar de comunicar à imprensa brasileira e ao país do futebol", disse Kajuru.

"Qual o motivo da solicitação (para paralisar o Campeonato Brasileiro)? É o que foi denunciado sobre o VAR, que eu jornalisticamente adoro dizer 'VAR te catar', porque com cinco câmeras eles não conseguem dar respeito à arbitragem no Campeonato Brasileiro. Isso é muito grave. Eu penso que a Associação Nacional de Árbitros tem toda razão, paralisar esse campeonato, a investigação nossa seguir com apoio total da Policia Federal, da Procuradoria Geral da República. E a gente desmascarar tudo, mostrar a verdade deste escândalo, que é o maior da história do futebol brasileiro. E, por consequência, podermos voltar a ver nossa maior paixão tendo credibilidade", completou.



Nesta terça, 23, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (Anaf) pediu que os árbitros se unam por uma paralisação do Brasileirão . A entidade divulgou uma nota em nome de seu presidente, Salmo Valentim.

A Anaf pede a paralisação do Brasileirão "antes que façam o VAR virar caso de polícia". Além disso, o presidente da associação afirma que árbitros o procuram "insatisfeitos e já há um volumoso grupo que deseja, em protesto ao que está ocorrendo, interromper o Campeonato Brasileiro já nas próximas rodadas".