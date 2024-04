Comemoração dos jogadores do Arsenal - Glyn Kirk/AFP

Publicado 23/04/2024 17:55

Inglaterra - O Arsenal não tomou conhecimento do Chelsea e bateu o rival londrino por 5 a 0 no Emirates Stadium, nesta terça-feira, 23, em jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Inglês. Trossard marcou o primeiro gol do dia logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Na etapa complementar, o time do técnico Mikel Arteta transformou a vitória em goleada com Ben White (2) e Kai Havertz (2).

Com o resultado, os Gunners chegaram aos 77 pontos e continuam na liderança da Premier League. Já o Chelsea tem 47 e aparece em nono na tabela de classificação.

Havertz, do Arsenal, comemora gol na vitória sobre o Chelsea Glyn Kirk/AFP

Briga pelo título

Os demais concorrentes pelo título são Liverpool e Manchester City. Os Reds têm 74 pontos e um jogo a menos no Campeonato Inglês. Já os Citizens têm 73 pontos e duas partidas a menos na competição.

Agenda

O Arsenal volta a campo no próximo domingo, às 10h (de Brasília), para enfrentar o Tottenham no Tottenham Hotspur Stadium. O clássico do norte de Londres é válido pela 35ª rodada da Premier League.

Já o Chelsea tem compromisso no próximo sábado, às 16h (de Brasília), contra o Aston Villa no Villa Park. A partida em questão também é válida pela 35ª rodada do campeonato.