Premier League é a principal liga do futebol inglês e uma das maiores do mundoJustin Tallis / AFP

Publicado 23/04/2024 19:50

Rio - Dois jogadores, de 19 anos, que defendem o mesmo clube da Premier League, foram detidos pela polícia da Inglaterra, no último fim de semana, acusados de participação em um estupro. De acordo com informações do jornal inglês "The Sun", eles acabaram liberados após pagamento de fiança.

Um dos jogadores foi acusado de agressão e de ter sido cúmplice do ato de estupro. Enquanto o outro foi acusado de ter sido o agente do estupro propriamente dito. Os jogadores não tiveram as identidades reveladas. O crime teria acontecido na noite da última sexta, com a denúncia sendo feita horas depois.