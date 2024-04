Troféu da Série A do Brasileiro - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 23/04/2024 17:00

Rio - O Juizado do Torcedor e Grandes Eventos puniu um torcedor do Grêmio, que não teve a identidade divulgada, por 12 partidas de suspensão por ato obsceno na partida entre o clube gaúcho e o Cuiabá, realizada no último sábado, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

O gremista foi punido por importunar uma menor de idade com imagens de conteúdo adulto. A denúncia foi feita pelo pai da menina, que foi abordada quando seu responsável estava no banheiro. O caso foi levado aos orientadores da Arena, que encaminharam o homem para a delegacia, que registrou como ato obsceno.

A pena prevista para casos como este é de de três meses a um ano, cabendo transação penal no Juizado do Torcedor. O homem terá que se apresentar e permanecer em delegacia em Porto Alegre pelos próximos 12 jogos do clube gaúcho.

Nas redes sociais, a administração da Arena do Grêmio se manifestou e afirmou que os torcedores devem acionar os orientadores do estádio em situações semelhantes no futuro, caso ocorram, para que se encaminhe o caso ao Juizado do Torcedor.