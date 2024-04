Cristiano Ronaldo está no Al-Nassr, da Arábia Saudita - Fayez Nureldine / AFP

Publicado 23/04/2024 09:52

Fábio Capello, que comandou grandes times de Real Madrid, Milan, Juventus, não coloca Cristiano Ronaldo no mesmo nível de Messi. Para o ex-técnico italiano, de 77 anos, falta ao português genialidade para estar na mesma prateleira que o argentino.

"É um grande jogador. Ganhou títulos, Bolas de Ouro, mas não foi tão genial como Messi. Cristiano Ronaldo é um grande goleador e sabe fazer tudo, mas não é um gênio", avaliou Capello em entrevista no Prêmio Laureus.



O italiano comandou o Real Madrid por duas vezes, nas temporadas 1996/1997 e 2006/2007, e não trabalhou com Cristiano. Mas teve outro Ronaldo sob seu comando, este sim considerado do mesmo nível de Messi



"Conheci Messi no Troféu Joan Gamper e, com 20 ou 25 minutos de jogo, procurei Rijkaard (que era o técnico do Barcelona à época) e pedi que me emprestasse para a temporada. Ele era um gênio. Messi, Pelé e Maradona, sim, foram gênios. Esqueci-me de um que também poderia entrar: Ronaldo, o Gordo", avaliou.