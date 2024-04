John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

John Textor, dono de 90% da SAF do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 23/04/2024 18:54

Inicialmente, Textor seria julgado no dia 9 de abril, mas o auditor e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Felipe Bevilacqua, pediu vista do processo

Cenário

O processo corre desde novembro. Textor foi denunciado três vezes no artigo 243-F (ofensa à honra) e uma no 258-B (invadir local destinado à equipe de arbitragem ou o local da partida).

O empresário chegou a ser suspenso preventivamente por 30 dias. Depois, em julgamento de primeira instância, o executivo recebeu suspensão de 35 dias e multa de R$ 25 mil, já descontando os 28 dias cumpridos na suspensão preventiva.

Textor foi absolvido por unanimidade do artigo 258-B. Já o primeiro 243-F, direcionado ao árbitro Bráulio da Silva Machado, foi descaracterizado e modificado para o 258, sendo atribuída pena de 15 dias de suspensão por maioria.

As outras duas denúncias no 243-F foram aglutinadas, definindo punição de 20 dias e multa de R$ 25 mil. A defesa entrou com recurso de efeito suspensivo e obteve sucesso.