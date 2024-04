John Textor é o acionista majoritário da SAF do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/04/2024 18:13

Rio - O julgamento de John Textor, empresário dono da SAF do Botafogo, foi adiado após o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Felipe Bevilacqua, pedir vista do processo. A decisão será tomada na próxima sessão, com data a ser definida.

O relator do processo, Maurício Neves, foi o único auditor a participar da explanação antes do pedido de vista por parte de Bevilacqua. Ele votou por uma punição de 105 dias e multa de R$ 75 mil a Textor, aumentando o definido na primeira instância, de 35 dias, com primeiro julgamento em novembro de 2023.

A sessão desta terça-feira (9) foi sobre a polêmica após a derrota do Botafogo no Nilton Santos, de virada, pelo placar de 4 a 3 para o Palmeiras. Na ocasião, John Textor criticou abertamente a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e chegou a pedir a renúncia do presidente Ednaldo Rodrigues.

No dia 3/11, dois após o duelo pelo Brasileirão, o estadunidense dono da Eagle Football foi ao tribunal e recebeu suspensão preventiva de 30 dias. Ele foi denunciado três vezes no artigo 243-F (ofensa à honra) e uma no 258-B (invadir local destinado à equipe de arbitragem ou o local da partida).

Na próxima segunda-feira (15), Textor, que acompanhou a sessão por videoconferência, será julgado em outro processo pelo STJD, em seu caso de denúncia de um esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro.