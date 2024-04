Léo Coelho é o novo diretor de futebol de base do Botafogo - Arthur Barreto / Botafogo FR

Publicado 09/04/2024 17:56

Rio - O Botafogo anunciou na tarde desta terça-feira (9) a contratação de Léo Coelho para o cargo de diretor de futebol de base do clube. Ele chega para assumir o cargo deixado por Tiano Gomes, que estava no Alvinegro desde 2017.

Com o objetivo estratégico de elevar o nível de desenvolvimento de seus jovens e potencializar o trabalho realizado na formação de atletas, o Botafogo oficializou, nesta terça (9), Léo Coelho como o seu novo Diretor de Futebol de Base.

"É um orgulho imenso estar no Botafogo. Um Clube tradicional, de elite, com um passado de inúmeras glórias e com um projeto ambicioso, idealizado pelo John Textor, de se tornar um Clube referência mundial na Gestão de Futebol no futuro. Um projeto que me encantou e me fez escolher fazer parte dessa construção", afirmou Léo Coelho.

"Encontro aqui profissionais de altíssimo nível e com uma ideia bem definida pela SAF para a implementação de uma cultura vencedora, de um DNA vencedor, de melhorias de infraestrutura e de pessoal, uma continuidade, um trabalho que já vinha sendo feito e nota-se a melhora a cada dia. Pude ver isso estampado nas palavras e nos rostos de cada um dos colaboradores do Clube. Quero somar forças nesse sentido e levar o Botafogo a ser um Clube referência na formação e revelação de atletas", complementou.

Junto a Léo Coelho, chega ao Botafogo Rodrigo Chipp, que integrará a gerência técnica e metodológica da base. Os profissionais já se apresentaram aos colaboradores do departamento de futebol de base e já iniciaram suas atividades.

Léo Coelho chega ao Botafogo após trabalhar por quatro anos e meios no Athletico-PR, onde atuou como Coordenador Geral das Categorias de Base e do Futebol Feminino. Além do Furacão, o profissional também trabalhou na Federação Mineira de Futebol, no América-MG no Lyon, da França.