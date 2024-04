Rafael, do Botafogo, irá se aposentar ao fim da temporada de 2024 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 09/04/2024 19:59

Rio - Um dos líderes do elenco do Botafogo e torcedor declarado do clube, o lateral-direito Rafael, de 33 anos, confirmou que irá se aposentar ao fim da temporada. Em entrevista a "Botafogo TV", canal oficial do clube, o jogador afirmou que nem mesmo um título com atuações de destaque em 2024 mudarão sua decisão de pendurar as chuteiras.

"Não vou mudar de ideia. Posso ser campeão, jogando muito, ser o melhor lateral do Brasileiro, que paro", disse Rafael.

Rafael chegou ao Botafogo em 2021 para a campanha na reta final da Série B, mas pouco atuou devido às condições físicas. No início do ano seguinte, cercado de expectativas, o lateral sofreu uma ruptura no tendão calcâneo na primeira partida da temporada e ficou longo período afastado.

Na temporada seguinte, além de jogos afastado por desgaste muscular, o defensor, em um clássico com o Vasco vencido pelo Glorioso por 2 a 0 pelo primeiro turno do Brasileirão, sofreu séria lesão no joelho. Após disputa no alto, o jogador, quando apoiou no chão, rompeu o tendão patelar e só voltou a ficar à disposição no último mês de março.

Em sua passagem pelo Botafogo até o momento, Rafael soma apenas 39 jogos. Para o setor, o técnico Artur Jorge conta também com os uruguaios Mateo Ponte e Damián Suárez.