Leila Pereira é a presidente do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Leila Pereira é a presidente do PalmeirasCesar Greco / Palmeiras

Publicado 08/04/2024 22:41

São Paulo - A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a fazer críticas a John Textor, dono da SAF do Botafogo . Em entrevista concedida nesta segunda-feira, 8, antes da cerimônia de premiação do Campeonato Paulista, ela, mais uma vez, chamou o empresário de "fanfarrão" e "vergonha do futebol brasileiro".

"Se pensarem bem, minhas declarações não são fortes. Eu falo a verdade. No futebol é difícil alguém chegar e falar a verdade. É simples. Não é forte. É aquele negócio filosófico, isso é Nietzsche: 'o quanto de verdade vocês suportam ouvir'. Eu falo a verdade. Quem é John Textor? É a vergonha do futebol brasileiro, um fanfarrão que tem que ser punido exemplarmente", disse Leila.

"Não pode um dono de um clube do tamanho do Botafogo espalhar notícias e falácias sem provas alguma. O que ele diz? Que o Brasil não é sério? Que as autoridades não tomam atitudes? Por isso as autoridades precisam tomar uma atitude exemplar para coibir esse tipo de conduta de dirigentes", completou.

Textor afirma ter provas de manipulação em jogos de Palmeiras, São Paulo e Fortaleza. Ele será julgado no dia 15 deste mês pelo STJD por causa das acusações sem mostrar provas. Em caso de reincidência, ele pode ser banido do futebol . Entretanto, o americano afirma que as enviará ao Ministério Público apurar.

"Se tem provas, os maiores interessados são os clubes. Quero ganhar campeonatos de forma lícita, como o Palmeiras tem ganhado. Não podemos admitir esse tipo de coisa. A Leila Pereira nunca fala forte, ela fala a verdade, porque no futebol é difícil ouvir alguém falar a verdade", destacou Leila.