John Textor é o dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

John Textor é o dono da SAF do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 07/04/2024 20:21

Rio - Acionista majoritário da SAF do Botafogo e envolvido em diversas polêmicas recentes por conta de sua denúncia sobre esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro, o empresário John Textor desativou sua conta na rede social "X", antigo Twitter.

Textor utilizava o perfil no site para divulgar ações dos clubes da Eagle Football, se comunicar com torcedores e esclarecer situações. Nas últimas semanas, o foco do estadunidense foi publicar relatórios e mensagens sobre suas denúncias de corrupção no futebol brasileiro.

Esta não é a primeira vez que John Textor deleta sua conta oficial no "X". No início de 2023, ele saiu da rede social em meio à campanha ruim do Botafogo no Campeonato Carioca e só retornou em novembro, após a queda de rendimento da equipe na trágica reta final do Brasileirão.

John Textor, dono da SAF do Botafogo, desativou sua conta na rede social "X" Reprodução/X