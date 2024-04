Artur Jorge instrui durante seu primeiro treino à frente do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 06/04/2024 17:07

Rio - Novo técnico do Botafogo, Artur Jorge nem bem chegou e já tem um desafio em sua chegada ao clube: superar as dificuldades do apertado calendário brasileiro. O técnico português terá que superar os poucos dias que terá de treino nas primeiras semanas para "dar sua cara" ao time alvinegro.

Na última sexta-feira (5), o técnico português deu seu primeiro treino pelo Botafogo no CT Espaço Lonier. Para a estreia, que acontecerá na quinta-feira (11), contra a LDU, na altitude de Quito, pela Libertadores, ele ainda terá outras cinco atividades para preparar a equipe. Depois, o Glorioso entrará em uma maratona de jogos que deve dificultar o trabalho.

Em seu primeiro mês de Botafogo, Artur Jorge fará sete jogos no comando da clube carioca. Além da LDU, o time enfrentará o Universitario-PER pela Libertadores e terá pela frente Cruzeiro, Atlético-GO, Juventude, Flamengo e Bahia pelo Brasileirão. O treinador ainda não sabe quando voltará a ter um meio de semana livre para trabalhar com a equipe.

Logo no primeiro jogo, Artur precisará buscar um bom resultado. Pontuar contra a LDU fora de casa pode ser fundamental para o Glorioso, já que o time perdeu na estreia da Libertadores em casa para o Junior Barranquilla.