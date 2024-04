Artur Jorge e sua comissão técnica em reunião com o elenco do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Artur Jorge e sua comissão técnica em reunião com o elenco do BotafogoDivulgação/Botafogo

Publicado 06/04/2024 06:30

Rio - O Botafogo anunciou a chegada do técnico português Artur Jorge para uma retomada de projeto da SAF comandada pelo empresário John Textor. O ex-Braga, de Portugal, traz para o Glorioso uma comissão técnica, curta, com apenas mais quatro nomes, mas tendo funções específicas importantes no que diz respeito à ideia do projeto alvinegro.

Chegam para trabalhar no dia a dia do Botafogo Franclim Carvalho, João Cardoso, André Cunha e Tiago Lopes. Os dois primeiros, assistentes diretos de Artur Jorge, terão relacionamento direto também na estrutura do clube, como indicou Textor nos primeiros momentos de sua gestão.

Franclim Carvalho é o auxiliar número um da comissão e fica responsável pelos processos ofensivos do estilo de jogo - o Braga se destacou principalmente na temporada 2023/2024, tendo o terceiro melhor ataque do Campeonato Português até a saída de Artur Jorge. Ele também terá conexão com o departamento de scout da SAF, que tem Alessandro Brito como líder do setor, e por toda a parte de análise das partidas.

Já João Cardoso, segundo assistente do novo técnico do Botafogo, lidera as ideias de processos defensivos - ponto principal de críticas no início da temporada alvinegra - e trará as relações com as categorias de base do clube, que também teve troca recente com a saída de Tiago Gomes. Completam o quarteto o analista de desempenho André Cunha e o preparador físico Tiago Lopes.

Franclim Carvalho, João Cardoso, Andre Cunha e Tiago Lopes, do Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Respaldo total e recomeço do projeto

John Textor apostou em Artur Jorge como um grande técnico da nova geração para tocar a SAF a longo prazo, ainda que com ideias de jogo bem distintas de Luís Castro, primeiro comandante do projeto, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Depois das passagens dos contratados Bruno Lage e Tiago Nunes, que deram errado, além dos interinos Cláudio Caçapa, Lucio Flavio e Fabio Matias (último trabalho), o empresário estadunidense dono da Eagle Football vê um cenário de "começar do zero" no que se refere ao campo e bola do Botafogo. O respaldo será máximo em cima de Artur Jorge, assim como foi com Castro nos momentos de pressão no meio de 2022 e início de 2023.