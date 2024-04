Botafogo em treino no CT Espaço Lonier - Vítor Silva/Botafogo

06/04/2024

Rio - Em meio à transição de trabalho na comissão técnica após a chegada de Artur Jorge, o Botafogo segue de olho nas possibilidades para mudança de seu elenco na janela especial de abril, que abrange apenas os atletas que disputaram os Campeonatos Estaduais. Com prazo até o dia 19, a SAF tem planos para tal período de movimentações.

Foi o que revelou o Head Scout Alessandro Brito, em entrevista à Botafogo TV, canal oficial do clube, neste sábado (6). Além de possíveis chegadas, o Glorioso analisa possível redução do grupo atual;

"Já estamos tendo conversas com Artur (Jorge) e com a comissão técnica, são muito abertos a isso. A janela está fechada, mas atualmente existe uma nova janela, de atletas que atuaram no Estadual, podemos fazer possíveis transferências. Estamos atentos a isso, até para poder enxugar nosso elenco e dar minutagem a alguns atletas, que entendemos que têm que continuar sua performance. Vamos usar essa janela brasileira para isso. Continuamos trabalhando o scout, departamento bem estruturado, agora escutando e implantando algo novo com a nova comissão técnica", disse Alessandro.

O dirigente, que assumiu provisoriamente a função de diretor de futebol após a saída de André Mazzuco para o Athletico-PR, também comentou sobre a chegada do técnico português. Artur Jorge encantou John Textor com seu estilo de jogo, que, na visão do empresário estadunidense, é o ideal para o projeto.

"Sobre negociações, utilizamos John (Textor), faz toda essa parte. Um fato interessante e legal é que, como clube está em relação à estrutura, conseguiu dar tranquilidade para a decisão dele, de trazer treinador internacional, que atuou na Champions League. Era um dos objetivos dar continuidade ao que John tem em mente, Botafogo Way, performar, desenvolver jovens atletas. John queria alguém especial para essas três competições que temos em nosso terceiro ano de SAF", completou.