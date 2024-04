Artur Jorge começou seu trabalho no Botafogo de olho em duelo pela Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 05/04/2024 22:00

Rio - O Botafogo deu início nesta sexta-feira (5) à uma nova era no CT Espaço Lonier. Anunciado pela SAF como novo técnico com contrato até o fim de 2025, Artur Jorge comandou seu primeiro treino e o Glorioso divulgou imagens da atividade realizada na parte da tarde.

O elenco se reapresentou após folga na quinta-feira e começou a preparação de olho no duelo com a LDU, do Equador, na próxima quinta-feira (11), na altitude de Quito, pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Na estreia, o Glorioso perdeu em casa para o Junior Barranquilla, da Colômbia, pelo placar de 3 a 1.