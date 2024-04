Artur Jorge é o novo técnico do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Publicado 05/04/2024 15:56 | Atualizado 05/04/2024 15:57

Rio - O Botafogo anunciou, na tarde desta sexta-feira (5), a contratação do técnico português Artur Jorge, de 52 anos, que estava no SC Braga, de Portugal. O profissional assinou com a SAF alvinegra até o fim de 2025 e iniciou os trabalhos no CT Espaço Lonier.

Artur Jorge desembarcou no Rio na última quarta e foi ao Estádio Nilton Santos acompanhar a primeira partida do Botafogo pela fase de grupos da Conmebol Libertadores. O Glorioso perdeu por 3 a 1 para o Junior Barranquilla, na Colombia, sob o comando do então interino Fabio Matias.

O técnico tinha contrato com o Braga até junho de 2025, mas o projeto esportivo de John Textor o agradou lgoo no primeiro contato. Para quebrar o vínculo com os portugueses, o Botafogo pagou desembolsou 2 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões).

Ele chega acompanhado de Franclim Carvalho (Auxiliar Técnico), João Cardoso (Auxiliar Técnico), Andre Cunha (Analista de Desempenho) e Tiago Lopes (Preparador Físico).