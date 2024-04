Tiano Silva trabalhava como gerente de futebol de base do Botafogo - Henrique Lima / Botafogo

Tiano Silva trabalhava como gerente de futebol de base do BotafogoHenrique Lima / Botafogo

Publicado 05/04/2024 12:33

Rio - O Botafogo anunciou na manhã desta sexta-feira (5) a saída de Tiano Gomes, que trabalhava como gerente de futebol de base do clube, desde 2017. Léo Coelho, que teve passagem pelo Athletico-PR, será seu substituto na função.

O trabalho de Tiano vinha recebendo críticas por parte dos torcedores alvinegros por conta dos maus resultados nas competições de base. Em nota oficial, o Alvinegro agradeceu o ex-gerente pelos serviços prestados.

Leia na íntegra a nota emitida pelo Botafogo:

O Botafogo comunica que o Gerente de Futebol das Categorias de Base Tiano Gomes está de saída do Clube.



No Glorioso desde 2017, Tiano foi um dos responsáveis diretos pela reestruturação do futebol de base alvinegro e desempenhou papel fundamental por melhorias nas condições de infraestrutura, o que proporcionou a promoção de inúmeros jovens formados no Clube durante o seu ciclo.



O Botafogo agradece ao profissional pelos serviços prestados em seu ciclo e deseja sucesso em seus próximos desafios na carreira.