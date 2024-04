Janderson entrou em campo 14 vezes pelo Botafogo em 2024 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/04/2024 17:20

O Botafogo acertou a renovação de contrato com Janderson, já publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O atacante agora tem vínculo até dezembro de 2026, uma temporada a mais do que antes, e ainda recebeu aumento de salário.



Reserva da equipe alvinegra, o centroavante de 24 anos entrou em campo 14 vezes nesta temporada, mas possui apenas 523 minutos jogados, o que dá uma média de 37 minutos.



Janderson foi contratado em 2022 por R$ 250 mil, para integrar o time sub-23, num projeto da SAF para buscar jovens jogadores que pudessem ganhar experiência para, depois, serem aproveitados no elenco principal. Foi o que aconteceu em 2023 e, desde então, ele tem 40 jogos e quatro gols em duas temporadas.



Antes do Botafogo, ele atuou por Bahia de Feira, São José, do Maranhão, Duque de Caxias e Angra dos Reis.