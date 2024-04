John Textor é o dono da SAF do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 05/04/2024 19:52

Rio - Em nota divulgada nesta sexta-feira (5), a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro afirmou que o empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, foi intimado a prestar depoimento. O estadunidense foi à Cidade da Polícia na última quarta-feira, antes da partida contra o Junior Barranquilla, pela Libertadores.

No Nilton Santos e também em publicação nas redes sociais, Textor disse que compareceu por vontade própria para apresentar provas, segundo ele, ignoradas em outrora.

Confira a nota oficial da Polícia Civil:

"A Polícia Civil informa que o citado foi intimado e prestou depoimento. Ele ficou de entregar provas que corroborem as informações prestadas. As investigações estão a cargo da Delegacia do Consumidor e do Ministério Público, e seguem sob sigilo."