Artur Jorge é o novo técnico do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 06/04/2024 14:54

Rio - O português Artur Jorge foi apresentado na tarde deste sábado (6), no Estádio Nilton Santos, como novo técnico do Botafogo. Em entrevista coletiva, o ex-comandante do Braga, de Portugal, celebrou a chegada ao Glorioso para liderar o projeto da SAF de John Textor até o fim de 2025.

Em sua despedida do Braga, Artur Jorge comentou sobre a proposta do empresário estadunidense e como as conversas agradaram desde o início. Ele deixou o clube na quarta colocação do Campeonato Português, brigando por vaga em competições europeias.

"Para mim foi muito fácil, até porque, quando na primeira conversa que tivemos com o John para falarmos sobre a possibilidade de avaliar aquilo que eu poderia ter interesse de vir para cá, foi fácil, porque eu conheço a dimensão do Botafogo, sei perfeitamente porque é daqueles clubes que desde muito novos e quem é apaixonado pelo futebol, que é o meu caso, desde sempre que ouvi falar. Quando falamos em Brasil, falámos também em Botafogo", iniciou o novo técnico do Botafogo.

Nova comissão técnica do Botafogo ao lado de Alessandro Brito, Head Scout Vítor Silva/Botafogo

O estilo de jogo proposto pelo português se encaixa com o pensamento de Textor no chamado "Botafogo Way", um modelo de atuação que marque o clube no futebol brasileiro. Artur Jorge, que assistiu a derrota do Glorioso para o Junior Barranquilla por 3 a 1 pela Libertadores, já mostrou sua intenção.

"Não seria muito coerente se dissesse que minha ideia é manter o que está aqui sendo feito. Meu objetivo nesse momento é fazer com que este Botafogo possa ser uma equipe dominante, que tenha coragem, preenchida de valores que cremos que podem identificar e ter uma identidade muito própria", destacou.

Artur Jorge recebe um trabalho que conseguiu engrenar no início da temporada após crise sob o comando do interino Fabio Matias, que seguirá na comissão técnica do clube trabalhando direto com o português. O novo treinador traçou os planos do assistente para o projeto. Fabio comandou o Botafogo em 10 jogos, conquistando oito vitórias e um empate nesse período.

"De uma forma muito clara, quero dizer que o trabalho com Fabio tem sido de grande cooperação. A estrutura antes de chegar em mim seria com o Fabio na transição e como interino. Viemos para agregar, para somar, sempre com objetivo muito claro que o mais importante é o Botafogo. Fizemos integração de forma clara, honesta e transparente, de forma que ninguém fica insatisfeito ou injustiçado. Fabio vai ser auxiliar permanente do clube, integrar a equipe técnica", afirmou.

"Queremos que se sinta útil no papel que tem na equipe. Vai passar para posição de menor visibilidade, mas com objetivo claro, de todos poderem contribuir por um Botafogo mais forte. Não acaba por ser novidade para ele, a aceitação está sendo ótima. Nesta altura, nós iremos sempre falar do Botafogo de Artur Jorge, nosso projeto e o que temos que fazer por um Botafogo de sucesso", completou.

Confira outras respostas de Artur Jorge:

Conhecimento do elenco

"Conheço todo o elenco que temos à disposição, estamos falando de um elenco grande demais para aquela que é a minha perspectiva de elenco para atacarmos a temporada. De qualquer forma, nós também somos consumidores do futebol brasileiros. Agora fazemos parte direta, mas éramos consumidores do futebol brasileiro e portanto conhecemos os jogadores que estavam aqui, não reduzimos nosso conhecimento aos jogadores que trabalhavam ou jogaram na Europa."

Projeto da SAF

"É um clube que nesta altura tem uma necessidade muito grande de se reinventar, de se reorganizar, de poder voltar a ser a equipe, o clube competitivo que nós precisamos e que os torcedores tanto desejam. E isso faz com que eu possa sentir que este é um desafio e eu o aceitei com toda a convicção. Essa que me levou também, como dizes e bem, a pedir para sair do projeto que tinha porque queria de fato fazer parte deste projeto desde logo."

Ajustes no setor defensivo

"Nós temos e teremos pela frente um desafio tremendo a partir desta altura, porque nós sabemos e sentimos que as dificuldades maiores começaram na passada semana quando iniciou a Libertadores. A partir desta altura o grau de dificuldade que teremos em cada um dos jogos será sempre maior. Fizemos um arranque de ano com o estadual em que é um momento em que a equipe se vai conhecendo e vai tendo a integração de alguns jogadores também, de alguns atletas."