Andrés Matonte apitará o duelo entre LDU e Botafogo - Cesar Greco/Palmeiras

Andrés Matonte apitará o duelo entre LDU e BotafogoCesar Greco/Palmeiras

Publicado 06/04/2024 21:45

Rio - A Conmebol definiu arbitragem uruguaia para a partida entre LDU-EQU e Botafogo, na próxima quinta-feira (11), às 19h, no Estádio Casa Blanca, em Quito, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O árbitro será Andrés Matonte, de 36 anos.

Andrés Matonte apitou apenas um jogo do Botafogo em sua carreira. Foi a vitória sobre o Guaraní-PAR por 2 a 1, na última temporada, no Estádio Nilton Santos, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O uruguaio tem no currículo uma partida de Copa do Mundo, em 2022, na goleada da Croácia por 4 a 1 sobre o Canadá. Em duelos de Libertadores, a partida no Equador pelo Grupo D será a 29ª de Libertadores em sua trajetória.

Confira a arbitragem para LDU x Botafogo:

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistente 1: Martín Soppi (URU)

Assistente 2: Andrés Nievas (URU)

4º árbitro: Esteban Ostojich (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Auxiliar do VAR: Richard Trinidad (URU)