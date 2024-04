Em março, Allan marcou três gols e deu duas assistências pelo Al-Wahda - Divulgação / Al-Wahda

Publicado 06/04/2024 09:50 | Atualizado 06/04/2024 09:52

Emirados Árabes - Futuro volante do Botafogo , Allan foi eleito o melhor jogador da Liga dos Emirados Árabes Unidos do mês de março. O brasileiro tem pré-contrato assinado com o Alvinegro e irá se apresentar ao clube em julho deste ano.