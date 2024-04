Igor Jesus posando com camisa do Botafogo - Reprodução / @BK_Badar

Igor Jesus posando com camisa do BotafogoReprodução / @BK_Badar

Publicado 07/04/2024 09:18 | Atualizado 07/04/2024 09:19

Emirados Árabes Unidos - Com pré-contrato assinado para ser jogador do Botafogo em julho, o atacante Igor Jesus já posou com a camisa do Alvinegro. Em foto compartilhada pelo influenciador Badr Al Kaabi, no X (ex-Twitter), o jogador, que atualmente defende o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, apareceu segurando a camisa do clube de General Severiano.

Igor Jesus assinou o pré-contrato em fevereiro e prevê chegada do atacante ao Brasil em julho, na segunda janela de transferências, quando o vínculo com a equipe atual chega ao fim.



Revelado pelo Coritiba, Igor Jesus defende o Shabab Al Ahli desde 2020 e vem se destacando na UAE Pro League, onde a equipe ocupa a terceira colocação. Em 14 jogos na temporada, o brasileiro marcou sete gols e deu duas assistências.