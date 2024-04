Marlon Freitas é jogador do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 23/04/2024 16:34 | Atualizado 23/04/2024 16:35

Rio - Nesta terça-feira, 23, o Botafogo divulgou os bastidores da vitória sobre o Juventude por 5 a 1 . No vídeo, é possível ver Marlon Freitas comandar a preleção e inflamar o vestiário antes do início da partida, válida pela terceira rodada do Brasileirão.

"Vamos fazer um p*** jogo, todo mundo. Quem iniciar (a partida) e quem entrar vai fazer um p*** jogo. Lembra o que te trouxe até aqui, lembra do sofrimento. Não joga fora essa oportunidade, não joga fora. Faça o seu melhor. Vamos fazer nosso melhor como equipe, como grupo, car***. Individualmente vai sair, vai sobressair, porque nós temos qualidade", disse Marlon Freitas.

Na sequência, o volante puxou o grito de "um por todos, todos por um", que já virou tradição dentro do vestiário alvinegro. Saiba como foi no vídeo abaixo:

Marlon também foi um dos destaques do Botafogo dentro de campo. De acordo com dados do site "SofaScore", o volante teve um corte, quatro chutes bloqueados, uma interceptação e dois desarmes. Além disso, errou apenas três dos 80 passes que tentou ao longo do jogo. Em relação às bolas longas, acertou 11 das 12 tentadas.