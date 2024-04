Presidente do Barcelona, Joan Laporta - AFP

Presidente do Barcelona, Joan Laporta AFP

Publicado 22/04/2024 20:41

Espanha - A derrota no clássico para o Real Madrid não foi bem digerida pelo presidente do Barcelona, Joan Laporta. O mandatário criticou a falta de condições da utilização do VAR no superclássico espanhol e afirmou que está estudando a possibilidade de entrar com uma representação para pedir que a partida aconteça novamente.

"O VAR foi mal utilizado em um dos jogos mais importantes do calendário do futebol mundial. Se, após analisar as imagens, entendermos que houve um erro na avaliação da jogada, que é o que pensamos, tomaremos todas as medidas cabíveis para reverter a situação sem descartar ações legais necessárias. Se for confirmado que foi um gol legal, vamos mais longe e pediremos a repetição da partida como aconteceu em uma partida europeia devido a um erro do VAR", afirmou o dirigente.

A reclamação dos barcelonistas foi direcionada para o possível gol de Lamine Yamal, que finalizou para uma defesa do goleiro do Real, Andriy Lunin, no limite da linha. A La Liga não possui a tecnologia mais avançada para determinar se uma bola chegou a cruzar completamente ou não o traçado do tento. O lance aconteceu aos 28 minutos do primeiro e chegou a ser checado pelo árbitro, mas, por não ter imagens conclusivas, a marcação de campo foi mantida.

O resultado no clássico praticamente selou o título do Real Madrid. Os merengues chegaram aos 81 pontos, 11 a mais que o vícel-líder Barcelona no Campeonato Espanhol. Faltam apenas seis rodadas para o fim da competição.