Vini Jr é um dos principais jogadores do Real Madrid - Oscar del Pozo / AFP

Vini Jr é um dos principais jogadores do Real MadridOscar del Pozo / AFP

Publicado 22/04/2024 10:05

Espanha - Aos 23 anos, Vini Jr segue brilhando no Real Madrid. O camisa 7 se tornou o brasileiro com mais gols feitos na história do clássico com o Barcelona. Ele foi o responsável por marcar o primeiro da equipe no confronto do último domingo, que terminou em vitória do time merengue por 3 a 2