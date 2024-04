Mikayla Demaiter - Reprodução / Instagram

Publicado 22/04/2024 22:50

Rio - A ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, de 23 anos, fez mais um ensaio sensual nas redes sociais e deixou seu fãs de queixo caído por conta da sua beleza. Ela abandonou a carreira em 2020 para se dedicar a carreira de modelo.

"Anjo precioso de tirar o fôlego", "Seu brilho pode iluminar tudo", "Muito linda, incrível e deslumbrante", "Meu coração é seu", "Impressionante a sua beleza", foram alguns dos comentários feitos para sua publicação.

Nascida no Canadá, Mikayla Demaiter defendeu o Bluewater Hawks por duas temporadas. Ela tem uma conta no OnlyFans e mais de 3,6 milhões de seguidores no Instagram.