John Textor ao lado dos senadores Romário e Jorge KajuruRoque de Sá / Agência Senado

Publicado 22/04/2024 18:43

Brasília - O depoimento de John Textor, na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, no Senado, nesta segunda-feira, foi marcado pelo norte-americano reafirmando suas acusações em relação às partidas das últimas duas edições da Série A. Porém, um momento chamou a atenção de todos: quando o empresário foi questionado por Romário, senador do Rio de Janeiro, e agiu de forma contundente.

O Baixinho questionou se as acusações de John Textor não poderiam soar como uma tentativa do empresário de se desfazer da suas ações como administrador do futebol do Botafogo. O norte-americano retrucou criticando a pergunta do senador.



"Com todo o respeito, essa é a pergunta mais estúpida que poderia existir. Se eu quisesse vender a minha participação (no Botafogo), eu não estaria dizendo essas coisas ruins que estão fazendo aqui (no Brasil), não estaria falando de corrupção. Eu nunca venderia um negócio dessa forma. Tenho sido o mais transparente possível. Eu amo a família Botafogo", disse.



A CPI foi instaurada antes das declarações de John Textor sobre supostas manipulações nos Brasileiros da Série A e B em 2022 e 2023. No ano passado, antes do posicionamento do empresário, alguns jogadores de futebol foram afastado por se envolverem em manipulações envolvendo jogos das Séries A e B de 2022.