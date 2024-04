Jacob Montes foi o primeiro jogador da Nicarágua a marcar no Campeonato Brasileiro - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 22/04/2024 09:00 | Atualizado 22/04/2024 09:57

Rio - O Botafogo goleou o Juventude no Nilton Santos, no último domingo (21), por 5 a 1 , e o técnico Artur Jorge optou por dar minutos a jogadores menos utilizados no Alvinegro durante a segunda etapa. Com isso, o norte-americano naturalizado nicaraguense Jacob Montes entrou e fez o quinto da equipe no duelo.

Após o confronto, o meia celebrou o primeiro gol marcado com a camisa do Botafogo . Ele foi o primeiro jogador da Nicarágua a marcar no Campeonato Brasileiro.

"Estou muito feliz por ter marcado meu primeiro gol pelo Botafogo. Fiquei muito tempo sem jogar, não joguei muito, mas foi bom para ganhar confiança. A equipe é muito forte, tem muitos jogadores no meio-campo, mas é sempre bom fazer um gol", declarou, em entrevista à Botafogo TV.

Apesar da goleada, Jacob Montes reforçou que já pensa no confronto com o Universitario, do Peru, na próxima quarta-feira (24), pela Libertadores da América. O Botafogo entra em campo no Nilton Santos, às 19h (de Brasília), em busca dos primeiros três pontos na fase de grupos da competição continental.

"A expectativa é ganhar. Precisamos ganhar todos os jogos, mas quarta-feira será difícil e decisivo", disse.

Até aqui, na Libertadores, o Alvinegro perdeu as duas partidas que disputou e amarga a lanterna do Grupo D. Já no Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Artur Jorge ocupa a terceira posição na tabela, com duas vitórias e uma derrota.

Na próxima rodada, o Glorioso enfrenta o Flamengo, vice-líder da competição, domingo (28), no Maracanã, às 11h (de Brasília).