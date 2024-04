Savarino anotou um golaço de falta na vitória do Botafogo sobre o Juventude - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/04/2024 20:47

Rio - Um dos destaques da vitória do Botafogo sobre o Juventude por 5 a 1 , neste domingo, 21, Savarino comemorou o golaço de falta que marcou na partida. Em entrevista ao SporTV, o camisa 10 do Glorioso destacou que o tento lhe trouxe confiança e projetou a sequência do time na temporada.

"Primeiramente, agradecer a Deus pelo gol. Muito importante para mim, para pegar muita confiança nessa sequência. Ganhar hoje dá uma confiança para quarta-feira, na Libertadores. Espero que também seja muito abençoado para nós", disse o jogador.

Como Savarino pontuou, o time, agora, vira a chave para a Libertadores. O Botafogo volta a campo na quarta-feira, às 19h, para enfrentar o Universitario (PER) no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela terceira rodada do Grupo D. O Glorioso ainda não pontuou.

"Não começamos a Libertadores muito bem. Agora vai ser um jogo muito importante, temos que conquistar os três pontos em casa. É o mais importante", concluiu Savarino.