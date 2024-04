Cuiabano é reforço do Botafogo - Igor Barrankievicz / Divulgação

Cuiabano é reforço do BotafogoIgor Barrankievicz / Divulgação

Publicado 21/04/2024 13:00

o lateral-esquerdo seria a última opção no setor, e não apenas atrás de Reinaldo e Mayk.

Técnico do Grêmio, Renato Gaúcho elogiou Cuiabano, mas explicou o motivo de não contar com o jovem de 21 anos, liberado para o Botafogo, que confirmou a contratação no sábado à noite. Apesar de ter sido titular nos dois primeiros jogos do clube gaúcho no Brasileirão,

"Temos Reinaldo, Mayk, mais esse garoto que está aparecendo (Zé Guilherme), Wesley (Costa)… Cuiabano é um bom jogador? Sim, mas temos praticamente cinco jogadores na mesma posição. E ele só foi vendido porque confiamos nos que estão aqui. E o clube de vez em quando precisa fazer dinheiro também", afirmou.



uma valor entre R$ 7 milhões e R$ 8 milhões foi considerada vantajosa.

Renato Gaúcho também repetiu o discurso do vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum, sobre a boa oferta feita pelo Botafogo . Como Cuiabano tinha contrato apenas até o fim do ano, a saída por

"Ele foi para um grande clube, manifestou interesse de ir também… Quando todas as partes ficam satisfeitas… Não que o Grêmio quisesse que ele fosse embora, mas pelos valores… Pintou a oportunidade e o Grêmio não atrasa ninguém, desde que seja um bom negócio para todo mundo, como foi", completou o treinador.



Além do valor pago pela SAF alvinegra, que adquiriu 100% dos direitos econômicos do jogador, o Grêmio terá direito a 20% do lucro numa futura venda.



Cuiabano, que assinou até o fim de 2027, chega para ser a terceira opção para a lateral esquerda do Glorioso. Hoje, o técnico Artur Jorge conta com Marçal, que no momento trata uma lesão muscular na panturrilha direita, e Hugo.