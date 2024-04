Com grande atuação, o Botafogo goleou o Juventude por 5 a 1 no Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 22/04/2024 12:00

Rio - O Botafogo goleou o Juventude por 5 a 1 no Nilton Santos e voltou a marcar cinco gols em uma partida de Campeonato Brasileiro após dez anos. A última vez havia sido em 2014, quando atropelou o Criciúma e venceu por 6 a 0, no Maracanã. Na ocasião, Emerson Sheik (2), Daniel (3) e Wallyson mandaram para as redes.

Já no último domingo (21), o Botafogo venceu com gols de Júnior Santos, Tiquinho Soares, Danilo Barbosa, Savarino e Jacob Montes. No fim, quando já estava 5 a 0, Danilo Boza descontou para o Juventude.

O Alvinegro ainda encerrou um jejum de 17 anos sem vencer a equipe gaúcha. No período, foram quatro empates e um triunfo do Juventude até o confronto deste ano.

A goleada fez com que o Botafogo entrasse no G4 do Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe comandada por Artur Jorge ocupa a terceira posição, com seis pontos. O líder é o Red Bull Bragantino, com sete. Na próxima rodada, o Glorioso terá o Flamengo pela frente, domingo (28), às 11h (de Brasília), no Maracanã.

Antes, outro compromisso importante: o Universitario, do Peru, no Nilton Santos. Os times medem forças pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América, na quarta-feira (24), às 19h. O Botafogo amarga a lanterna do Grupo D e almeja sua primeira vitória na competição continental.