Nesta segunda-feira, John Textor tem compromisso na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas - Vítor Silva / Botafogo

Nesta segunda-feira, John Textor tem compromisso na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas EsportivasVítor Silva / Botafogo

Publicado 22/04/2024 13:30

Rio - John Textor, dono da SAF do Botafogo , sofreu queda de skate no último sábado, em Saquarema, e fraturou o cotovelo. O empresário norte-americano foi operado no domingo (21), no Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro, e não pôde comparecer ao Nilton Santos para ver a goleada do Alvinegro, sobre o Juventude, por 5 a 1

Ele viralizou no último fim de semana praticando o esporte que disputou quando era mais novo. Ao lado de Pedro Vita, atleta de 14 anos que representa o Botafogo em competições nacionais, ele arriscou manobras e desceu na pista. No local, recebeu palmas e gritos do público.

Não é a primeira vez que o americano é visto andando de skate. No último mês, foi flagrado em uma pista no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio. Nos Estados Unidos, Textor era considerado um prodígio no esporte na adolescência. A carreira, porém, não decolou após sofrer uma lesão na cabeça.

Nesta segunda-feira, John Textor tem compromisso em Brasília na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas às 15h, no Senado Federal. O dirigente do Alvinegro já confirmou participação.