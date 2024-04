Em 33 jogos nesta temporada, Antony marcou dois gols e deu duas assistências pelo Manchester United - AFP

Publicado 22/04/2024 13:00

Inglaterra - Atacante do Manchester United, o brasileiro Antony foi criticado pela imprensa inglesa por provocar os torcedores do Coventry City, no último domingo. Ele colocou a mão esquerda no ouvido após a vitória dramática do clube inglês, nos pênaltis, pela semifinal da Copa da Inglaterra