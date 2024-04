McTominay comemora gol em jogo do Manchester United na Copa da Inglaterra - Ian Kington / AFP

Publicado 21/04/2024 14:37 | Atualizado 21/04/2024 14:38

Inglaterra - O Manchester United levou um grande susto, mas avançou à decisão da Copa da Inglaterra 2023/24. A confirmação da vaga veio com a vitória sobre o Coventry City nos pênaltis por 4 a 2, neste domingo, 21, em Wembley. Na final, os Red Devils enfrentarão o Manchester City, que eliminou o Chelsea no último sábado

No tempo regulamentar, o United chegou a abrir 3 a 0 de vantagem no marcador, com gols de Maguire, McTominay e Bruno Fernandes. O time da segunda divisão inglesa, porém, não desistiu da partida e buscou o empate com Ellis Simms, Callum O'Hare e Haji Wright.

Com a igualdade no marcador, a semifinal foi para a prorrogação. Entretanto, apesar de mais 30 minutos de tempo extra, ninguém conseguiu balançar as redes adversárias. O confronto, então, foi para os pênaltis.

O United desperdiçou uma cobrança, com Casemiro. Já o Coventry perdeu dois pênaltis. Dessa forma, a equipe de Manchester garantiu vaga na grande final.