Bernardo Silva recebe o apoio do técnico Pep Guardiola após perder pênalti na quarta e fazer gol decisivo no sábado - Ben Stansall / AFP

Publicado 21/04/2024 19:15

se defendeu das críticas e explicou o que pensou naquela cobrança.

Bernardo Silva foi um dos dois jogadores do Manchester City a perder pênalti na eliminação para o Real Madrid , pelas quartas de final da Liga dos Campeões, ao chutar fraco e no meio do gol. O jogador português

"No momento de pressão, 99% dos goleiros se mexem, mas (Lunin) decidiu não fazer isso. Eu o vi se mexendo antes, na outra cobrança, do Julián Álvarez. Senti que chutar no meio seria uma boa ideia. Eu queria ser o segundo ou terceiro a bater para ver sua reação nos primeiros pênaltis", disse.



fazer o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea, no sábado (20).

De vilão na eliminação pela busca do bicampeonato da Liga dos Campeões, Bernardo Silva virou herói na classificação do Manchester City à final da Copa da Inglaterra , aosobre o Chelsea, no sábado (20).

"Depois de uma semana muito frustrante pra todos nós, é bom voltar a vencer e se classificar para outra final, ter a oportunidade de ganhar um troféu. Quarta-feira foi uma noite frustrante para mim, muito difícil. Dormi pouco na primeira noite", admitiu.