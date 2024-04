Técnico Dorival Júnior fez questão de assistir a Palmeiras x Flamengo, no Allianz Parque, principal jogo da rodada - Reprodução de TV

Publicado 21/04/2024 16:32

observar jogadores de olho na Copa América. O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, esteve presente no Allianz Parque, para assistir ao duelo entre Palmeiras e Flamengo, neste domingo (21), pela terceira rodada do Brasileirão. Ele e sua comissão técnica têm acompanhado vários jogos do campeonato , para

Na última convocação, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Endrick e Murilo foram os representantes dos dois clubes na seleção brasileira.



Essa é a segunda partida do Palmeiras que Dorival está presente no Brasileirão. Ele também acompanhou Vitória x Palmeiras, pela primeira rodada. Já na segunda, foi a vez de acompanhar Bahia x Fluminense, também em Salvador. E na próxima rodada do Brasileirão, o treinador deve acompanhar Cuiabá x Atlético-MG.



Ao todo, serão 27 jogos que a comissão técnica da seleção brasileira estará nos estádios até o fim do mês de abril. Além de Brasileirão, jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana também fizeram partte da programação dos profissionais.