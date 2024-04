Dorival Júnior foi a Salvador assistir a Bahia x Fluminense, visitou o CT do clube baiano e reencontrou Rogério Ceni - Divulgação / Bahia

Dorival Júnior foi a Salvador assistir a Bahia x Fluminense, visitou o CT do clube baiano e reencontrou Rogério CeniDivulgação / Bahia

Publicado 18/04/2024 18:53

Dorival Júnior e sua comissão técnica da seleção brasileira aproveitaram a rodada durante a semana do Brasileirão para observarem muitos jogadores. Ao todo, cinco partidas tiveram a presença de algum integrante do grupo comandado pelo treinador.



Dorival Júnior deu início ao giro na terça-feira (16), quando assistiu à

, quando assistiu à vitória de virada do Bahia sobre o Fluminense, por 2 a 1 , em Salvador. O comandante da seleção brasileira contou com a companhia do analista de desempenho Thomaz Koerich.

Já na quarta-feira (17) foram mais quatro partidas. Grêmio 2x0 Athletico-PR, em Porto Alegre, foi visto pelo gerente geral, Cícero Souza, e pelo analista de desempenho João Marcos. E o coordenador geral das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, e o preparador físico Celso de Rezende estiveram em Caxias do Sul, no triunfo do Juventude por 2 a 0 sobre o Corinthians.



o coordenador técnico, Juan, e o assistente Lucas Silvestre ficaram no Rio para

Já o assistente Pedro Sotero e o analista Guilherme Lyra estiveram em Fortaleza 1x1 Cruzeiro, enquantopara Flamengo 2x1 São Paulo

Além de observar jogadores, o giro da comissão técnica de Dorival Júnior também tem o objetivo de estreitar relação com os clubes, com visitas a centros de treinamentos para conversar com outros treinadores. Ao todo, serão 27 jogos até o fim do mês de abril.