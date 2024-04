Jogadoras celebram a sexta conquista do Minas na Superliga Feminina de vôlei - Divulgação / Superliga

Publicado 21/04/2024 13:14 | Atualizado 21/04/2024 13:17

O Minas voltou a levar a melhor numa final contra o Praia Clube e conquistou pela sexta vez o título da Superliga Feminina de vôlei. A vitória por 3 sets a 1 (25/23, 21/25, 25/16 e 25/21) foi a quarta da equipe de Belo Horizonte sobre o adversário de Uberlândia (as outras foram em em 2019, 2021 e 2022), com quem disputou as últimas cinco decisões.



Agora, o Minas, que perdeu na edição passada, empata como o segundo time mais vezes campeão da competição, com o Osasco. Os dois ficam atrás apenas do Rio de Janeiro, com 10.

Para dar o troco desta vez, a equipe de Belo Horizonte contou com o bom desempenho do bloqueio para conseguir a vitória. Apesar do equilíbrio, o Minas conseguiu uma importante vitória no terceiro set, para desempatar a final, com uma larga diferença de pontos.



O 25 a 16 deu a vantagem no set decisivo, que foi apertado até o 19 a 19. Somente a partir daí as campeãs abriram vantagem até fechar o jogo e a temporada da Superliga Feminina.



"Ninguém acreditou muito no nosso trabalho. Estou com uma lesão, aplicando injeção até aqui no banco. É por isso que estou chorando", afirmou a bicampeã olímpica Thaísa, uma das destaques do time, à TV Globo.