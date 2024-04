Bruno Henrique foi um dos melhores do jogo entre Palmeiras x Flamengo, pelo Brasileirão - Reprodução de TV

Publicado 21/04/2024 18:19

obrigou o goleiro Weverton a fazer duas defesas difíceis em chutes de Luiz Araújo e Arrascaeta, foi quem esteve mais perto de vencer, segundo análise de Bruno Henrique.

No 0 a 0 entre Flamengo e Palmeiras , no Allianz Parque, as duas equipes tiveram muitas dificuldades para criar chances. Ainda assim, o Rubro-Negro, que, foi quem esteve mais perto de vencer, segundo análise de Bruno Henrique.

"Mais um grande jogo, eu consegui fazer uma boa partida, a equipe também. Acho que o campeonato é isso aí. Não tem jogo fácil, vamos ter dificuldade em todos os jogos, todo mundo quer ganhar do Flamengo. Mas acho que, se tivesse que sair um vencedor, seria o Flamengo", avaliou o atacante em entrevista à TV Globo.



Com o resultado, o Flamengo foi para sete pontos e perdeu a liderança do Brasileirão, sendo ultrapassado pelo Red Bull Bragantino, com a mesma pontuação, mas que leva a melhor no critério de gols marcados (5 contra 4).



Agora, o Rubro-Negro volta as atenções para a terceira rodada da Libertadores, quando enfrenta o Bolívar na altitude de Quito, na quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília).