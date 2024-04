Holandês chegou a sua quarta vitória na temporada - Reprodução / Max Verstappen

Holandês chegou a sua quarta vitória na temporadaReprodução / Max Verstappen

Publicado 21/04/2024 08:40 | Atualizado 21/04/2024 08:44





Com o triunfo, o piloto da Red Bull segue na liderança do campeonato de pilotos, com 110 pontos, 25 a mais que o vice-líder Pérez, que está com 85. China - Após vencer a corrida sprint e garantir a pole position , Max Verstappen levou a melhor no GP da China, realizado na madrugada deste domingo (21). Foi a primeira vitória do holandês no circuito de Xangai, que voltou ao calendário da Fórmula 1 depois de cinco anos, devido a pandemia do coronavírus. Completando o pódio estiveram Lando Norris, da McLaren, e Sergio Pérez, da Red Bull, em segundo e terceiro, respectivamente.Com o triunfo, o piloto da Red Bull segue na liderança do campeonato de pilotos, com 110 pontos, 25 a mais que o vice-líder Pérez, que está com 85.

A Fórmula 1 retorna em duas semanas, no GP de Miami, dia 5 de maio, às 17h (de Brasília), pela sexta etapa da competição.

A corrida

Diversos incidentes movimentaram a etapa da China. O primeiro aconteceu com Valtteri Bottas, da Sauber, na 21ª volta. O motor do carro do finlandês quebrou, fazendo com que o safety car virtual fosse acionado por duas voltas. Depois, o carro de segurança entrou na pista, permanecendo até a volta 27.

No entanto, na relargada, Kevin Magnussen bateu na roda traseira direita de Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo tocou em Lance Stroll, fazendo com que o safety car voltasse para a pista.

Lewis Hamilton, que largou em 18º, fez ótima corrida de recuperação e terminou o GP da China em décimo.

O maior destaque da corrida fica para a disputa pelo pódio entre Pérez e Leclerc. O francês da Ferrari manteve a terceira colocação por nove voltas. Entretanto, o piloto da Red Bull, que vinha logo atrás pressionando, conseguiu fazer a ultrapassagem, mantendo a posição até o final do GP.

Verstappen praticamente não foi ameaçado durante toda a prova. O holandês só não foi líder da prova entre as voltas 14 e 20, quando foi aos boxes trocar de pneu. Foi a quarta vitória dele em cinco etapas na temporada. No GP da Austrália, o piloto da Red Bull não completou.



Confira a classificação final do GP da China de Fórmula 1



1- Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2- Lando Norris (ING/McLaren)

3- Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

4- Charles Leclerc (MON/Ferrari)

5- Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

6- George Russell (ING/Mercedes)

7- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

8- Oscar Piastri (AUS/McLaren)

9- Lewis Hamilton (ING/Mercedes)

10- Nico Hulkenberg (ALE/Haas)

11- Esteban Ocon (FRA/Alpine)

12- Alexander Albon (TAI/Williams)

13- Pierre Gasly (FRA/Alpine)

14- Guanyu Zhou (CHN/ Sauber)

15- Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

16- Kevin Magnussen (DIN/Haas)

17- Logan Sargeant (EUA/Williams)

Não completaram:



Daniel Ricciardo (AUS/RB), Yuki Tsunoda (JAP/RB) e Valtteri Bottas (FIN/ Sauber).