Hugo Moura estreou pelo Vasco no clássico com o Fluminense - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 21/04/2024 08:10

Rio - Apesar do resultado, o Vasco tem pontos positivos para tirar da derrota para o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã, no último sábado, 20 , pela terceira rodada do Brasileirão. Um deles é a estreia de Hugo Moura. O volante entrou no segundo tempo, ajudou o sistema defensivo e ainda contribuiu na frente com a assistência para o gol de Vegetti. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Ramón Díaz abriu um sorriso ao falar do atleta e rasgou elogios a ele.

"Me surpreendeu. Esteve muito bem. É o jogador que estávamos pedindo e necessitando. Agressivo, com boa qualidade com a bola nos pés, bola parada. Seguramente vai nos ajudar muito", disse o treinador.

Na última janela de transferências, o Vasco buscou a contratação de um volante a pedido da comissão técnica. Caique, do Juventude, Marlon Freitas, do Botafogo, e Emmanuel Martínez, que estava no América-MG e acabou indo para o Fortaleza , foram alvos do Cruz-Maltino. No entanto, não houve avanço por nenhum.

Nesta semana, o Vasco se acertou com o Athletico e concluiu a chegada de Hugo Moura. O Gigante da Colina oficializou a contratação na última sexta-feira , e o volante esteve à disposição de Ramón já no sábado.