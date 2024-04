Emmanuel Martinez é reforço do Fortaleza - Divulgação/Fortaleza

Emmanuel Martinez é reforço do FortalezaDivulgação/Fortaleza

Publicado 09/04/2024 14:32

Rio - Nesta segunda-feira, 9, o Fortaleza oficializou a contratação do argentino Emmanuel Martinez, que esteve na mira do Vasco . O Leão do Pici chegou a um acordo com o América-MG e pagará R$ 8 milhões por 80% dos direitos econômicos do jogador. O contrato é válido até junho de 2027.

"Martinez é um jogador de meio-campo, 'camisa 8' e de muita dinâmica. É um atleta que fez um excelente Brasileirão no passado pelo América, despertando interesse de diversos clubes no Brasil e o Fortaleza venceu essa concorrência trazendo o jogador com contrato de três anos, e com o aval do (técnico) Vojvoda", disse Marcelo Paz, Diretor-Presidente do Fortaleza EC SAF.

O meio-campista Emmanuel Martinez está #FechadoComOLeão em acordo junto ao América Mineiro, com contrato válido até junho de 2027! O Leão do Pici adquiriu 80% dos direitos econômicos do atleta por R$ 8 milhões. pic.twitter.com/ve3SljImKU — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) April 9, 2024

VASCO E A BUSCA POR VOLANTE

O Cruz-Maltino está no mercado em busca de um volante para atender o desejo do técnico Ramón Díaz. Inicialmente, o Vasco tinha três alvos na mira: Marlon Freitas, do Botafogo; Emmanuel Martinez, que estava no América-MG; e Caique, do Juventude.

A SAF chegou a apresentar uma oferta de empréstimo por Emmanuel Martinez, mas o América-MG recusou . O desejo do Coelho era vender o atleta. O Fortaleza fez a proposta, superou a concorrência e fechou a contratação.



Já em relação a Marlon Freitas, o Botafogo recusou uma nova oferta do Vasco . O Gigante da Colina chegou a oferecer R$ 15 milhões pelo jogador, mas John Textor, que gosta do atleta, se manteve irredutível. Assim, as negociações chegaram ao fim.