Rossi em treinamento pelo Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 09/04/2024 14:45

Rio - Rossi, do Vasco, não será jogador do Santos. O clube paulista desistiu da contratação do atacante cruz-maltino por conta da repercussão negativa na torcida santista com a possível chegada do jogador. As informações são do "ge".

A polêmica gira em torno da provocação que Rossi fez ao Santos após a equipe ter sido rebaixada pela primeira vez em sua história. Na ocasião, o atacante do Vasco subiu na bola com os dois pés, assim como Soteldo, então jogador do clube paulista, fez na vitória sobre o Cruz-Maltino por 4 a 1 , e ainda fez um gesto obsceno.

Rossi, entretanto, estava disposto a vestir a camisa do Santos, e já teria entrado em contato com corretor de imóveis na cidade paulista. Além disso, a saída do jogador já era dada como certa no Vasco, que negociava a rescisão do contrato do atacante.

Rossi chegou ao Vasco para sua segunda passagem no clube em agosto, e foi importante para a fuga do rebaixamento para a Série B. Porém, não deve ser muito utilizado por Ramón Díaz na temporada, e sua saída do Cruz-Maltino é iminente. Ao todo, ele fez um gol e cinco assistências em 18 jogos nessa segunda passagem pela equipe de São Januário.